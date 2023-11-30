'Bellydancing' ile adını sıkça duyuran İnji kimdir? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Son zamanlarda oldukça iyi bir çıkış yapmayı başaran İnji hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında?

Türkiye'de gördüğü eğitiminin ardından İngiltere'ye giden İnci Gürün, söylediği jazz ve pop dans tarzı şarkılarla sosyal medya platformlarında büyük ilgi görüyor. Şarkısı 'Bellydancing'deki "Abi azıcık göbek atalım yaa" sözleri ile binlerce kez paylaşılan sesi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında?

İNJİ KİMDİR?

INJI olarak sahne alan İnci Gürün, İstanbul doğumlu bir sanatçıdır. İnci, liseler arasındaki bir müzik yarışmasında keşfedildi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda tamamladı ve ayrıca The Wharton School'da Ekonomi okudu; bu okuldan da geçtiğimiz aylarda mezun oldu. INJI, caz müziğine olan ilgisiyle müziğe başladığını anlatıyor. Müziğe adım atma hikayesini şu şekilde anlatıyor: "İlk şarkımı yayınlama kararı, bir arkadaşımla aramızdaki bir iddia sonucunda gerçekleşti. Caz müziğiyle uğraşıyordum, ancak Spotify gibi platformlarda kendi müziğimi paylaşmak istiyordum. Bir arkadaşım 'Neden şarkı koymuyorsun?' dedi ve ben de Madeline adlı şarkımı paylaştım."