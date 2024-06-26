İNGİLTERE- SLOVENYA MAÇINDAN KARELER | İngiltere- Slovenya maçını kim kazandı? #9917
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya takımları, Almanya'nın ev sahipliğinde Köln Stadyumu'nda karşılaştı. Bir üst tura yükselen Slovenya'da oyuncular sevinç yaşadı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya takımları, Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, İngiltere- Slovenya maçını kim kazandı?