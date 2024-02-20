Üye Girişi
Haberler

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor?

Güncelleme:

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Popüler dizi İnci Taneleri'nin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Cihan'ın mekanına gelen Azem, oğluyla karşılaşamasa da ona bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşar. Azem, Cihan'ın evlatlık verildiği aileye ulaşır. Güngör Seyhan isimli bir kadınla görüşen Azem, Cihan'ın kayıp oğlu Özgür olup olmadığını öğrenmek ister.
  • Azem, oğlunu bulunca yaşadığı sevinci Dilber'le paylaşır. Dilber, haberi alınca havalara uçar. Azem, Dilber'le sevincini paylaşınca samimi bir ortam oluşur. Otel odasında küçük ve samimi bir kutlama hazırlayan Dilber, Azem'i şaşırtıyor.
  • Azem, Piraye'yi Ayça'ya olan tutumuyla eleştirir. Piraye de Azem'e sinirlenince çocuklarıyla ilgili sert bir cümleyle karşılık verir. İkili arasında yaşanan gerginlik Azem'in hüzünle oradan ayrılmasıyla sonlanır. Piraye Azem'den özür dilese de olan olmuştur. Azem ve Cihan, yıllar sonra karşı karşıya geliyor! Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Baba-oğul buluşması buluşması Azem'in hayal ettiği gibi geçecek mi?

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azem, yıllar sonra bulduğu oğluna her şeyi anlatmak ister. Ancak Cihan, uzun zaman sonra çıkıp gelen babasına karşı çokta ılımlı yaklaşmaz. Dilber, Azem ile Piraye arasındaki samimiyeti öğrenir. Azem'i kıskanan Dilber, Piraye hakkında sorular sormaya başlar. Azem, Dilber'in bu hallerinden rahatsız olur. Peki Azem, oğluna gerçekleri anlatabilecek mi?

5. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

İnci Taneleri Kanal D Dizi Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli? THY 5 bin kişi mi alacak? İşe alımlar ne zaman başlayacak? THY şartları neler? BENZİNE İNDİRİM YAPILDI MI? Benzine indirim mi yapıldı, ne kadar indirim yapıldı? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? THY personel alımı ne zaman başlıyor 2024? Türk Hava Yolları 5 bin personel alım şartları nedir, hangi kadrolar var? Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi? 2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor, 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB yaz tatili kaç gün? Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title