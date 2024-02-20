İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Cihan'ın mekanına gelen Azem, oğluyla karşılaşamasa da ona bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşar. Azem, Cihan'ın evlatlık verildiği aileye ulaşır. Güngör Seyhan isimli bir kadınla görüşen Azem, Cihan'ın kayıp oğlu Özgür olup olmadığını öğrenmek ister.

Azem, oğlunu bulunca yaşadığı sevinci Dilber'le paylaşır. Dilber, haberi alınca havalara uçar. Azem, Dilber'le sevincini paylaşınca samimi bir ortam oluşur. Otel odasında küçük ve samimi bir kutlama hazırlayan Dilber, Azem'i şaşırtıyor.

Azem, Piraye'yi Ayça'ya olan tutumuyla eleştirir. Piraye de Azem'e sinirlenince çocuklarıyla ilgili sert bir cümleyle karşılık verir. İkili arasında yaşanan gerginlik Azem'in hüzünle oradan ayrılmasıyla sonlanır. Piraye Azem'den özür dilese de olan olmuştur. Azem ve Cihan, yıllar sonra karşı karşıya geliyor! Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Baba-oğul buluşması buluşması Azem'in hayal ettiği gibi geçecek mi?

İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Azem, yıllar sonra bulduğu oğluna her şeyi anlatmak ister. Ancak Cihan, uzun zaman sonra çıkıp gelen babasına karşı çokta ılımlı yaklaşmaz. Dilber, Azem ile Piraye arasındaki samimiyeti öğrenir. Azem'i kıskanan Dilber, Piraye hakkında sorular sormaya başlar. Azem, Dilber'in bu hallerinden rahatsız olur. Peki Azem, oğluna gerçekleri anlatabilecek mi?

5. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ