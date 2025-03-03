İnan Kıraç'ın servetine ne olacak? İnan Kıraç'ın serveti ne kadar?

Koç Holding'in eski yöneticisi ve Kıraça Holding'in kurucusu İnan Kıraç'ın vefat haberi, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 87 yaşında hayatını kaybeden İnan Kıraç'ın ardından özellikle serveti ve mirasının nasıl paylaşılacağına dair sorular gündeme geldi. Peki, İnan Kıraç hangi firmaların sahibiydi? İnan Kıraç'ın serveti ne kadar? İnan Kıraç'ın servetine ne olacak? İşte, İnan Kıraç'ın serveti hakkında merak edilenler…

İNAN KIRAÇ'IN SERVETİNE NE OLACAK?

İnan Kıraç'ın servetinin akıbeti konusunda farklı senaryolar gündeme gelmiş durumda. Özellikle 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliğin ardından, miras paylaşımıyla ilgili aile içinde hukuki süreçlerin başladığı biliniyor. Kızı İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla vasi atanmasını talep etmiş ve evliliğin iptali için dava açmıştı. Bu süreçte, İpek Kıraç'ın babasının aldığı sağlık raporunun geçerliliğine yönelik şüphelerini dile getirdiği de basına yansımıştı. Davaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmasa da İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç'ın miras üzerinde hak sahibi olabileceği düşünülüyor.

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç

Öte yandan, Kıraç'ın daha önce servetini eğitime muhtaç çocuklara yardım eden bir vakfa bağışlamayı planladığına dair açıklamaları da bulunuyordu. Bu nedenle, mirasının bir kısmının sosyal sorumluluk projelerine aktarılması da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu nedenle İnan Kıraç'ın mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyeti ve devam eden hukuki süreçlere bağlı olarak ilerleyen günlerde netleşecek.

İnan Kıraç ve eşi Emine Alangoya

İNAN KIRAÇ'IN SERVETİ NE KADAR?

Yıllar boyunca Koç Topluluğu'ndaki üst düzey görevleri ve Kıraça Holding'in kurulmasıyla sık sık gündeme gelen İnan Kıraç, otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinde yatırımları ile tanınıyordu. İnan Kıraç, Forbes Türkiye'nin en zenginler listesinde yer almamış olsa da, sahip olduğu şirketler ve yatırımları göz önüne alındığında, servetinin oldukça büyük olduğu tahmin ediliyor.

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