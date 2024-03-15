İmdat Altıntaş kimdir? MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş kaç yaşında, nereli?
MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İmdat Altıntaş kimdir? MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş kaç yaşında, nereli?
İmdat Altıntaş kimdir? MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İmdat Altıntaş kimdir? MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş nereli? Detaylar haberimizdedir…
İMDAT ALTINTAŞ KİMDİR?
İmdat Altıntaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.