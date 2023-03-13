Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İlhan Varank hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İlhan Varank'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İlhan Varank kimdir? İlhan Varank kaç yaşında, nereli? İlhan Varank mesleği ne?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İlhan Varank hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İlhan Varank'ın hayatını araştırıyor. Peki, İlhan Varank kimdir? İlhan Varank kaç yaşında, nereli? İlhan Varank mesleği ne? Detaylar haberimizde.

İLHAN VARANK KİMDİR?

İlhan Varank (1 Eylül 1971, Zonguldak - 16 Temmuz 2016, Fatih), Türk akademisyendir. Mustafa Varank'ın ağabeyidir. ABD'de Ohio State Üniversitesi'nde MEB bursuyla bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı yapmaktaydı. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Vatan Caddesi'nde hayatını kaybetti. Adı Sanacaktepe'de bir hastaneye ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ise bir kütüphaneye verildi.

Ölümü sonrasında üst düzey Türk devlet görevlilerin katılımıyla Fatih Camii'nde kılınan cenaze naması sonrasında Şehzadebaşı Camii'ne defnedildi.