Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerine dair yeni açıklamalarda bulundu. İlaç raporları uzatıldı mı? 2023 sağlık raporlarının geçerlilik süresinde son gün ne zaman? sorularının yanıtı merak edildi. Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellileri korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor.

İlaç raporları uzatıldı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sürekli ilaç kullanan ve kronik hastalığı bulunanlar için 2020 yılında yürürlüğe giren ilaç raporlarının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair uygulama tartışılıyor. Vatandaşların sıklıkla araştırdığı soruların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık raporlarının geçerlilik süresine dair son dakika duyurusunu yaptı. İlaç raporları uzatıldı mı 2023? Sağlık raporları uzatıldı mı? İlaç rapor süreleri uzatıldı mı 2023? İlaç raporları kaç günde sisteme düşer? İlaç raporları tarihi uzatıldı mı?

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İLAÇ RAPOR SÜRELİ UZATILDI MI 2023?

"Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı! Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ UZATILDI

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.