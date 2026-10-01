Haberler

Iğdır'da kış öncesi tezek satışı başladı, kamyonet dolusu yaklaşık 7 bin TL

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da kış öncesi yeniden satışa sunulan tezek, kamyonet dolusu yaklaşık 7 bin TL, traktör römorku dolusu 3 bin 500 TL'den alıcı bekliyor. Tandır ekmeği ve ısınma için tercih edilen tezek, köylerden Rus Pazarı çevresine getirilip ek gelir sağlıyor.

Kentte bazı vatandaşlar tarafından kömür ve doğalgaza alternatif yakıt olarak da tercih edilen tezek, köylerden kent merkezine getirilerek satışa çıkarılıyor.

Iğdır’da geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanan tezek, özellikle tandır kültürünün yaşatıldığı bölgelerde önemli bir yere sahip.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların gübresinin kurutulmasıyla elde edilen tezek, uzun yıllardır kırsal kesimde hem tandır ekmeği pişirmek hem de ısınmak amacıyla kullanılıyor.

Tezek satışı kent merkezinde özellikle Rus Pazarı çevresindeki alanda yoğunlaşıyor.

Köylerden kamyonet ve traktör römorklarıyla getirilen tezekler burada vatandaşların satışına sunuluyor.

Özellikle koyun gübresinden elde edilen tezeklerin yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getirilen ürünler farklı miktarlarda alıcı buluyor.

Satışa getirilen tezeğin fiyatı taşıma aracının kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. 

Kamyonet kasası dolusu tezek yaklaşık 7 bin TL, traktör römorku dolusu tezek ise yaklaşık 3 bin 500 TL seviyesinde alıcı bekliyor.

Iğdır’da tezek kullanımının en önemli nedenlerinden biri ise geleneksel tandır ekmeği kültürü. 

Kentte birçok aile, tandırda ekmek pişirirken tezekten yararlanıyor.

Tezeğin tandırda yüksek ve uzun süreli ısı sağlaması, özellikle köylerde ve geleneksel tandırların bulunduğu evlerde tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Tandır ekmeğinin yanı sıra bazı vatandaşlar tezeği soba ve farklı ısınma amaçlarıyla da kullanıyor. Böylece tezek, kırsal bölgelerde geleneksel kullanımının yanı sıra alternatif bir yakıt olarak da değerlendiriliyor.

Kent merkezinde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, kırsal kesimde ve tandır kullanan vatandaşlar arasında tezek kullanımının devam ettiği görülüyor.

Özellikle yakacak ihtiyacını farklı kaynaklardan karşılamak isteyen vatandaşlar, tezeği kömür ve diğer yakacaklara alternatif olarak değerlendiriyor. 

Tezeğin bölgede uzun yıllardır kullanılması ise geleneksel üretim ve tüketim alışkanlığının devam etmesini sağlıyor.

Tezek üretimi de kırsal bölgelerde geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Hayvan gübresi belirli bir kıvama getirildikten sonra şekillendirilerek güneşte kurumaya bırakılıyor.

Kuruyan tezekler daha sonra istiflenerek özellikle kış aylarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

Iğdır’da hayvancılığın yaygın olduğu köylerde elde edilen hayvan gübresi bu şekilde değerlendirilirken, ortaya çıkan ürün aynı zamanda köylüler için ek bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Köylerden kent merkezine getirilen tezeklerin satışa sunulmasıyla birlikte hem üretici hem de tüketici açısından geleneksel bir ticaret döngüsü oluşuyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tezek satışlarında da hareketlilik yaşanması bekleniyor. Özellikle tandır kullanan ailelerin kış öncesinde yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tezek satın aldığı belirtiliyor.

Iğdır’da geleneksel tandır kültürünün önemli unsurlarından biri olan tezek, bir yandan kırsal ekonomiye katkı sağlarken diğer yandan geçmişten günümüze taşınan geleneksel yakıt kullanımını da sürdürüyor.

Rus Pazarı çevresinde satışa çıkarılan tezekler, önümüzdeki günlerde kış hazırlıkları kapsamında vatandaşların ilgisini çekmeye devam edecek.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Komisyon Başkanı Nazım Elmas tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Komisyon Başkanı duyurdu! 16 yaş altına sosyal medya yasağı Ekim'de
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, bir parti salonu terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Eski SPK Başkanı'na 1000 kat artış soruldu, verdiği yanıt hayli ilginç
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu