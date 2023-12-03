Havaların soğuması ile birlikte İDO vapur seferleri hakkında en çok merak edilmekte olan hususlardan bir tanesi de İDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusu oluyor. Hava şartlarının kötü olması akıllara İDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusunu getirmekte. Peki, İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden?

İDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusu, İDO vapur seferleri için bilet almış olan ve yolculuk planı olan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan konular arasında bulunmakta. Megakenti etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerdeki güncel durumlar araştırılıyor. Peki, İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden?

İDO VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelerin ardından İDO seferlerinde değişiklik gerçekleştirildi. İDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler bulunmakta. Buna göre İDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgiler ile sefer durumunu kontrol edebilirsiniz. İşte İDO iptal edilen vapur seferleri;