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İcloud çöktü mü? İcloud giriş yapamıyorum hatası!

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İcloud çöktü mü? İcloud giriş yapamıyorum hatası!

Kullanıcılar, İcloud'a bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Apple kullanıcıları tarafından İcloud çöktü mü? İcloud giriş yapamıyorum hatası! araştırmaları yapılmaya başlandı.

İcloud çöktü mü? Kullanıcılar, İcloud'a bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Apple kullanıcıları tarafından İcloud çöktü mü? İcloud giriş yapamıyorum hatası! araştırmaları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

İCLOUD ÇÖKTÜ MÜ?

iOS kullanıcılarının on binlerce uygulamaya ulaşabildiği Apple'ın İcloud'a şu an dünyanın birçok noktasında ulaşılamaz durumda. Kullanıcılar, bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Konu hakkında Apple'ın "Güncelleme yapılacak" duyurusu bulunmuyordu, bunun haricinde sorunla ilgili Apple'dan resmi açıklama da henüz gelmiş değil.

İcloud çöktü mü? İcloud giriş yapamıyorum hatası!

İcloud için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmektedir.

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