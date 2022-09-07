Heyecanın dorukta olduğu Süper Toto Süper Lig tranfser döneminde son güne yaklaştık. Transfer dönemine damga vuran transferlerden biri ise Mauro Icardi transferi oldu. Galatasaray takımının takımına kattığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceği taraftarlar için merak konusu. Icardi ne zaman geliyor? Icardi Galatasaray'a ne zaman geliyor? Icardi İstanbul'a saat kaçta geliyor? Icardi'nin İnstagram paylaşımı

Galatasaray takımının transfer sezonunda dikkatleri üzerine çektiği Mauro Icardi transferinin sonlanması için taraftarlar gün sayıyor. Galatasaray ile anlaşan Mauro Icardi'nin ne zaman Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı merak konusu. Icardi'nin ve eşinin İnstagram'da paylaştığı aslan temalı fotoğraflar ise taraftarı heyecanlandırdı. İmzanın ne zaman atılacağı hakkında taraftarlar tarafından araştırılıyor. Icardi ne zaman geliyor? Icardi Galatasaray'a ne zaman geliyor? Icardi İstanbul'a saat kaçta geliyor? Icardi'nin İnstagram paylaşımı

ICARDİ NE ZAMAN GELİYOR?

Transfer dönemine damga vuran Mauro Icardi transferinde sona yaklaşılıyor. Galatasaray ile anlaştığı söylenen Icardi'nin sarı- kırmızılı ekip ile ne zaman sözleşme imzalayacağı merak ediliyor. Taraftarların heyecanı dorukta ve gözleri Icardi'nin İstanbul'a ne zaman geleceğinde konusunda. 29 yaşındaki Paris- Saint Germain takımı oyuncusu daha gelmeden taraftarın gözdesi oldu. Heyecanla geleceği gün bekleniyor. Galatasaray'ın Icardi'yi 1 seneliğine kiraladığı söylenirken Icardi'nin bu akşam imza için İstanbul'a geleceği söyleniyor.

ICARDİ'NİN İNSTAGRAM PAYLAŞIMI

Galatasaray ile anlaştığı söylenen Mauro Icardi'nin instagramdaki paylaşımı dikkatleri çekti. Bu akşam Galatasaray'a imza atması için İstanbul'a gelmesi beklenen Icardi'nin ve eşi Wanda Nara'nın İnstagram paylaşımı transferin kesin olarak bittiğini düşündürdü. İşte Icardi ve Wanda Nara'nın gündem olan İnstagram paylaşımı!

Mauro Icardi'nin İnstagram paylaşımı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İnstagram paylaşımı

ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993), Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu.

ICARDİ EŞİ KİM?

Icardi, bir zamanlar takım arkadaşının eski eşi Wanda Nara ile evlidir. Wanda Nara'nın 2013 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evliyken eşinin takım arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Wanda Nara aynı zamanda Icardi'nin menajeridir. Çiftin,Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi adında 2 tane kız çocukları vardır.