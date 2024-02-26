Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Rams Park'ya oynanacak olan mücadele saat 20:00'de başlayacak. Sarı kırmızılıların Antalyaspor maçına başlayacağı ilk 11 belli oldu. Peki, Icardi kaç maç ceza aldı, ne zaman oynayacak?

ICARDİ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Son olarak Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor. Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Rams Park'ya oynanacak olan mücadele saat 20:00'de başlayacak. Sarı kırmızılıların Antalyaspor maçına başlayacağı ilk 11 belli oldu.

GALATASARAY'IN 11'İ:

Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius

Yedekler: Günay, Eyüp, Zaha, Berkan, Kaan, Sergio, Abdülkerim, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza

PFDK MAURO ICARDİ'YE 1 MAÇ CEZA VERDİ

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Arjantinli yıldıza bir maç men ve 19 bin 500 TL para cezası verildiğini duyurdu. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Icardi'ye verilen bir maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA OLACAK

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği maçta cezasını çekecek olan Arjantinli, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.

TAHKİM'DEN ICARDI KARARI

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasının oy çokluğu ile onandığını açıkladı.

ICARDİ'NİN CEZASI ONANDI!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı. Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'ndan Icardi için yapılan açıklama, "Galatasaray A.Ş.'nin Mauro Emanuel Icardi ile ilgili PFDK'nın 26.02.2024 tarih ve E.2023-2024/842 - K.2023-2024/1053 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.