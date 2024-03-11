İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Gökay kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı İbrahim Gökay nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM GÖKAY KİMDİR?

İbrahim Gökay, 1962 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Fatih ilçesinde tamamlamış, lise eğitimini ise İstanbul'un Eyüp ilçesinde almıştır. Yükseköğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İbrahim Gökay, 26 yıllık bir kamu tecrübesine sahiptir ve bu süreçte Kartal, Pendik ve Tuzla belediyelerinde idarecilik görevlerinde bulunmuştur. Milli Görüş hareketine 1989 yılında başlayan Gökay, 1993 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın liderliğinde Tuzla Belediyesi'nin kurucu ilçe yönetiminde yer almıştır.

İbrahim Gökay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.