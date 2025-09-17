İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2025 İBB burs ücreti ne kadar, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerinin maddi yükünü azaltmak amacıyla "Genç Üniversiteli Bursu" programını başlattı. İstanbul'da yaşayan veya eğitimine burada devam eden lisans öğrencilerine yönelik olan bu karşılıksız burs, binlerce genç için önemli bir destek sağlıyor. Öğrenciler, burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan "Genç Üniversiteli Bursu" için başvuru dönemi henüz açılmadı. Geçen yıl başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona ermişti ve bu yıl da benzer bir takvimin takip edilmesi bekleniyor. Ancak kesin başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı.

Başvurular başladığında, öğrenciler güncel bilgilere İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. İstanbul'da yaşayan veya eğitimine devam eden lisans öğrencileri, başvurularını bu kanallar aracılığıyla yapabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları genellikle İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenciler, başvuru dönemi içerisinde https://www.ibb.istanbul adresine girerek burs başvuru formunu doldurabilir ve istenen belgeleri sisteme yükleyebilirler.

Başvuru süreciyle ilgili en güncel duyurular ve bilgilere ise aynı web sitesi ile İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkündür. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilmekte olup, şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmamaktadır.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru Dönemini Takip Edin: İBB burs başvuruları genellikle her yıl belirli tarihler arasında açılır. Güncel başvuru tarihleri için İBB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin.

İBB Resmi Web Sitesine Giriş: Başvuru yapmak için https://www.ibb.istanbul adresine girin.

Başvuru Formunu Doldurun: İlgili burs sayfasında yer alan başvuru formunu dikkatlice eksiksiz doldurun.

Gerekli Belgeleri Yükleyin: İstenen belgeleri (kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, gelir belgeleri vb.) tarayarak veya fotoğraflayarak sisteme yükleyin.

Başvuruyu Tamamlayın: Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu elektronik ortamda tamamlayın.

Başvuru Onayını Takip Edin: Başvurunuzun durumunu İBB'nin web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURUSU NE KADAR?

2025-2026 eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Bursu tutarı henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçen yıl bursiyerlere sağlanan destek miktarı, bu yılki burs miktarı hakkında fikir veriyor.

2024 yılında İBB, burs kazanan öğrencilere toplamda 15.000 TL ödeme yapmıştı. Bu tutar, yıl içinde 3 eşit taksit halinde, her biri 5.000 TL olarak öğrencilere ulaştırılmıştı. Taksitli ödeme sistemi sayesinde öğrenciler, eğitim giderlerini yıl boyunca daha rahat planlayabilmişti.

İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURS BAŞVURUSU ALMAYA ENGEL UNSURLAR

Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER