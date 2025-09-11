İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2025 İBB burs ücreti ne kadar, nasıl başvurulur?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla "Genç Üniversiteli Bursu" programını hayata geçirdi. İstanbul'da ikamet eden ya da eğitimine burada devam eden lisans öğrencileri için sunulan bu karşılıksız burs, binlerce genç için büyük bir fırsat oluşturuyor. Öğrenciler şimdi en çok burs başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru koşullarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen "Genç Üniversiteli Bursu" için başvuru süreci henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihinde sona ermişti ve bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Ancak, kesin başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Burs başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, İBB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek. İstanbul'da ikamet eden ya da eğitim hayatını burada sürdüren lisans öğrencileri, burs başvurularını bu platformlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, genellikle İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, başvuru süresi içerisinde https://www.ibb.istanbul

adresine girerek, burs başvuru formunu doldurabilir ve gerekli belgeleri sisteme yükleyebilirler.

Başvuru süreciyle ilgili güncel bilgiler ve duyurular da aynı web sitesi ile İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Başvurular şahsen, posta ya da kargo yoluyla kabul edilmemekte, yalnızca elektronik ortamda alınmaktadır.

İBB BURS BAŞVURUSU NE KADAR?

2025-2026 eğitim dönemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Bursu miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bursiyerlere yapılan ödemeler, bursun maddi desteği hakkında önemli ipuçları veriyor.

2024 yılında İBB tarafından burs hakkı kazanan öğrencilere toplamda 15.000 TL tutarında destek sağlanmıştı. Bu miktar, 3 eşit taksit halinde ve her biri 5.000 TL olarak ödenmişti. Burs ödemelerinin taksitler halinde yapılması, öğrencilerin eğitim masraflarını yıl boyunca dengeli bir şekilde karşılamalarına olanak tanımıştı.

İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURS BAŞVURUSU ALMAYA ENGEL UNSURLAR

Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER