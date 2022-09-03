İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2022-2023? İBB burs başvurusu nereden yapılır, hangi siteden, ne zaman başlayacak? İBB bursu başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurdu. Bunun akabinde öğrenciler burs başvurusu ne zaman yapılacak merak etti. Peki, İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2022-2023? İBB burs başvurusu nereden yapılır, hangi siteden? İBB bursu başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...