İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2022-2023? İBB burs başvurusu nereden yapılır, hangi siteden, ne zaman başlayacak? İBB bursu başvuru şartları nelerdir?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurdu. Bunun akabinde öğrenciler burs başvurusu ne zaman yapılacak merak etti. Peki, İBB Burs Başvurusu Ne Zaman 2022-2023? İBB burs başvurusu nereden yapılır, hangi siteden? İBB bursu başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs olanağı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gündeme geldi. Peki, İBB burs başvurusu 2022 - 2023 ne zaman? İBB bursu ne kadar, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 İBB burs başvuru şartları nelerdir?
İBB'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sevgili Gençler,
2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.
"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor."
Buna göre burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayacak.
Ekrem İmamoğlu 75 bin öğrenciye 4500 TL burs verileceğini duyurdu.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"İBB Bursları için hiçbir referans gerekmiyor.
Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bu yıl 75 bin öğrenciye 4.500 TL eğitim desteği vereceğiz."
Burs başvurusu ve detaylar için "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresine girebilirsiniz.
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Başvuru Genel Koşulları
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.