İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB Burs başvuruları son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İBB Burs başvuru ekranı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanmakta olan İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusu, burs almak için başvurmayı planlayan birçok öğrenci tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB Burs başvuruları son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İBB Burs başvuru ekranı!
İbb Burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs almak isteyen öğrencilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurmuştu. Peki, İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB Burs başvuruları son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İBB Burs başvuru ekranı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurmuştu. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB Burs başvuruları 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile verilen İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden alınacak.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- o Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- o Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- o Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak