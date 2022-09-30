İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanmakta olan İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusu, burs almak için başvurmayı planlayan birçok öğrenci tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB Burs başvuruları son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İBB Burs başvuru ekranı!

İbb Burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs almak isteyen öğrencilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurmuştu. Peki, İBB Burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB Burs başvuruları son gün ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İBB Burs başvuru ekranı!

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurmuştu. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB Burs başvuruları 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile verilen İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden alınacak.

İBB BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

o Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

o Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

o Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?