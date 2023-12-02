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Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?

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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor merak ediliyor. Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini 25 Kasım'a çekildi. Peki, Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, zamlandı mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'a 18 Kasım'da yağan kar sonrası, 1 Aralık olan ticari araçlarda kar lastiği mecburiyeti 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takmamanın cezası kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU 2023?

İstanbul Valiliği meteorolojik veriler nedeniyle megakentte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini 25 Kasım'a çekti. Karar sonrası lastikçilere akın eden ticari araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?

HUSUSİ ARAÇLARA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

4 lastik değişim ücreti 200 ila 400 TL arasında ücretlere yapılıyor. Yeni kar tipi lastiklerde marka ve modeline göre 2'li takımı 15 bin ile 40 bin TL arasında fiyatlar ile satılıyor. Genellikle araçlar da kar tipi lastik alımı ön arka değişimi ile 2 lastik olarak gerçekleştiriliyor. Kuru havalarda yapılan değişimlerde balanslar da tam olarak yerine oturuyor.

Kış lastiğinin takmama cezası 1.152 TL olarak uygulanmıştı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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