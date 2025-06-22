Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte bilmeniz gerekenler!

Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte bilmeniz gerekenler!
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Hürmüz Boğazı nerede?" sorusu, özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Peki, Hürmüz Boğazı nerede?

Dünya petrol ticaretinin kalbinin attığı bölgelerden biri olan bu geçit, sık sık haberlerde yer alıyor. Bu nedenle "Hürmüz Boğazı nerede?" sorusunun coğrafi ve stratejik yanıtları merak ediliyor. Orta Doğu'daki birçok kriz ve gerginliğin merkezinde yer alan bu su yolu hakkında en çok sorulan sorulardan biri Hürmüz Boğazı nerede ve hangi ülkeleri birbirine bağlıyor? sorusu oluyor. Peki, Hürmüz Boğazı nerede, neden önemli? İşte detaylar...

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da, İran ile Umman arasında yer alan dar bir deniz geçididir. Boğaz, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlar. Hürmüz Boğazı coğrafi olarak Asya kıtasında, Arap Yarımadası'nın doğusunda olduğunu gösterir.

Hürmüz Boğazı nerede?

HÜRMÜZ BOĞAZI KİME AİT?

Hürmüz Boğazı'nın kuzey kıyısı İran'a, güney kıyısı ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne aittir. Boğazın en dar noktası yalnızca 21 mil (yaklaşık 34 kilometre) genişliğindedir.

Hürmüz Boğazı nerede?

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu su yolu, başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Katar ve İran olmak üzere, birçok petrol ihracatçısı ülkenin enerji nakliyesi için hayati öneme sahiptir. Günlük yaklaşık 18–20 milyon varil ham petrol bu boğazdan geçmektedir. Bu da dünya petrol arzının yaklaşık %20'si anlamına gelir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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