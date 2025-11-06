2025 yılı gündeminin öne çıkan konularından biri olan hurda araç teşviki ve buna bağlı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi, özellikle ikinci el araç yaşı yüksek olanlar için büyük fırsatlar sunma potansiyeli taşıyor. Hurda araç ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? Hurda araç ÖTV indirimi ne kadar, şartları neler? Hurda araç teşviki yasasında son durum detayları...

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre, 20 yaş ve üzeri (ya da 25 yaş üzeri) araç sahiplerinin aracını hurdaya ayırması karşılığında, yerli üretim yeni bir aracı ÖTV'siz alma hakkı gündeme alındı. Ancak şu ana kadar teklifin yasalaştığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla "geçti mi?" sorusunun yanıtı hayır, teknik olarak henüz yürürlüğe girmemiş durumda.

Katılımcılar açısından henüz nihai yasal zemin oluşmadığından, düzenlemeden faydalanma koşulları ve tarihleri değişebilir. Yürürlük tarihi, kapsamı ve başvuru süreci netleşmeden araç alma planı buna göre yapılmalı.

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

Düzenlemenin yasalaşması halinde uygulanacağı indirim oranı veya muafiyet düzeyi öne çıkıyor. Ancak kesin rakam, henüz yasalaşmadığı için resmi olarak açıklanmış değil.

Teklifte, 20 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların "yerli üretim sıfır kilometre araçları" ÖTV'siz alabileceği belirtiliyor. Ayrıca motor hacmi sınırı ve yerli üretim oranı gibi kriterlerin de yer aldığı aktarılıyor. Ancak "ne kadar ÖTV indirimi olacak?" sorusuna netlik kazanmamış durumda.

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI NELER?

Düzenleme önerisinde yer alan kriterler aşağıdaki gibi sıralanıyor. Bu şartlarla beraber, yürürlüğe girerse kimlerin yararlanabileceği büyük ölçüde belli olacak.

Araç yaşı: 20 yaş ve üzeri ya da bazı versiyonlarda 25 yaş üzeri araçlar kapsama dahil.

Aracın trafikten hurdaya çıkarılması: Eski aracın hurda statüsüne geçmesi ve yerine yeni bir aracın alınması planlanıyor.

Alınacak aracın sıfır kilometre olması ve yerli üretim statüsünde yer alması: Sadece yerli üretim araçlar destek kapsamında olacak.

Motor hacmi ve yerli üretim oranı gibi teknik kriterlerin bulunması: Teklifte "motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar" gibi ifadeler de yer alıyor.

İLK ARBAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Bu program, sahip olduğu yerli otomotiv üretimini desteklemek ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçmesi planlanan bir destek mekanizmasıdır.

Programın amacı

– Türkiye'de yerli otomobil üretiminin gelişmesini teşvik etmek ve yerli üretim araçların satış payını artırmak.

– Ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak, özellikle çok çocuklu ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak.

– Otomobil yaş ortalamasını düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak: Yaşlı araçların trafikten çıkarılmasıyla araç parkının daha genç hale getirilmesi hedefleniyor.

İLK ARBAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Programın detayları kesinleşmemiş olsa da kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler şu şekilde.

3 veya daha fazla çocuğu olan aileler öncelikli hedef grupta.

Düşük ve orta gelirli aileler hedefleniyor; gelir kriteri, yerleşim yeri ve diğer sosyal yardımlar dikkate alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen diğer kriterleri sağlamak bekleniyor (örneğin mevcut araç sahipliği durumu, kredi geçmişi vb). Destek yalnızca "yerli üretim sıfır kilometre otomobil" alımlarında geçerli olacak. Başvuru süreci ve hangi bankaların, hangi finansman modellerinin kullanılacağı henüz netleşmiş değil. Resmî olarak ilan edilmiş kesin bir tarih yok; yetkili kurumlar tarafından yakında açıklama yapılacağı belirtilmiş durumda.