Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Niğde Belediye Başkan adayı ise Hulusi Özen oldu. Hulusi Özen kimdir? Hulusi Özen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HULUSİ ÖZEN KİMDİR?

Hulusi Öze n, 1986 yılında Niğde'de dünyaya geldi. Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü'nden mezun olan Hulusi Özen, hukuk camiasında önemli bir yere sahiptir. Profesyonel kariyerine Niğde Barosu'nun saygın avukatlarından Ergün Kurucu ve Mukadder Adem'in katipliğini yaparak başlayan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atanmıştır. Halen bu görevini başarıyla sürdüren Hulusi Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım atmıştır.