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House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon 1. bölüm yayınlandı mı?

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House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon 1. bölüm yayınlandı mı?

Birçok kişi tarafından duyurulduğu günden itibaren heyecanla beklenen dizilerden bir tanesi olan House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon 1. bölüm yayınlandı mı?

House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusu, diziyi heyecanla bekleyen kişiler tarafından oldukça merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Duyurulduğu günden itibaren özellikle Game Of Thrones izleyicilerinin merakla beklediği dizi, House Of The Dragon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon 1. bölüm yayınlandı mı?

House Of The Dragon 1. bölüm 22 Ağustos sabahında yayınlanacak ve ilk sezon 10 bölümden oluşacak. House Of The Dragon 22 Ağustos sabahından itibaren HBO Max üzerinden izlenilebilecek.

George R. R. Martin'nin Fire and Blood isimli eserinden uyarlanacak olan dizi, Game of Throne dizisinde yer alan döneminin 300 yıl öncesindeki Targaryen hanesini anlatacaktır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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