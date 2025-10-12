Hırvatistan Cebelitarık CANLI nereden izlenir? Hırvatistan Cebelitarık maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Hırvatistan Cebelitarık maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Hırvatistan Cebelitarık maçı canlı izle araştırması yapıyor. Hırvatistan Cebelitarık maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Hırvatistan Cebelitarık hangi kanalda, nereden izlenir? Hırvatistan Cebelitarık canlı izle! Hırvatistan Cebelitarık maçı donmadan kesintisiz maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

HIRVATİSTAN CEBELİTARIK CANLI NEREDEN İZLENİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Hırvatistan - Cebelitarık mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle grup aşamasındaki kritik puan hesaplarının yapıldığı bu dönemde, bu karşılaşma oldukça büyük önem taşıyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için en güvenilir ve yasal yayın platformu Exxen olacak.

Maç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen üzerinden naklen ve canlı olarak yayımlanacak. Yayını izleyebilmek için Exxen'e abone olunması gerekiyor. Mobil uygulama, tablet, akıllı TV veya web üzerinden erişim sağlanabiliyor. Maç öncesinde teknik analizler ve kadro bilgileri de platformda futbolseverlerle buluşturulacak.

HIRVATİSTAN CEBELİTARIK MAÇI CANLI İZLE!

Hırvatistan ve Cebelitarık arasında oynanacak bu mücadele, grubun kaderini etkileyebilecek nitelikte. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlangıç saatine kadar Exxen platformuna kayıt olarak maçın keyfini çıkarabilir.

Özellikle milli maçları kaçırmak istemeyenler için Exxen, kullanıcı dostu arayüzü ve mobil uyumluluğuyla maç keyfini her an her yerde yaşama fırsatı tanıyor.

HIRVATİSTAN CEBELİTARIK NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Cebelitarık karşılaşması, 12 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak. TSİ 21:45'te başlayacak olan mücadele, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde yer alan Andelko Herjavec Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı yönetecek isim ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksiy Derevinskyi olacak. Yardımcı hakemleri ve dördüncü hakem de Ukrayna Futbol Federasyonu'na bağlı hakem heyetinden seçildi.

Maçın yayın hakları Türkiye'de Exxen platformuna ait. Exxen dışında başka herhangi bir yayın organı tarafından maçın canlı olarak yayımlanması yasal değildir. Bu nedenle futbolseverler yalnızca Exxen üzerinden yasal yollardan erişim sağlayabilir.

HIRVATİSTAN CEBELİTARIK NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın oynanacağı stadyum, Hırvatistan'ın kuzeyinde bulunan Varazdin şehrindeki Andelko Herjavec Stadyumu. Yaklaşık 10.800 seyirci kapasiteli bu stat, Hırvatistan futbolunun önemli yerel stadyumlarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Hırvatistan Milli Takımı'nın zaman zaman bu statta oynaması, stadın önemini artırıyor.