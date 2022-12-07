Haydar Akar kimdir? Haydar Akar kaç yaşında, nereli?

Mecliste 2023 yılı plan bütçe komisyonu görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekili Haydar Akar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Haydar Akar kimdir? İşte Haydar Akan hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılı plan bütçe komisyonu görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli? Haydar Akar evli mi? Sorularının cevabı Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar kim? Haydar Akar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HAYDAR AKAR KİMİR?

Haydar Akar, 21 Aralık 1963'te İzmit'te doğdu. Babasının adı Celal, annesinin adı Emine'dir. Sistem analisti olan Akar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Türk Pirelli Lastikleri AŞ'de görev başladı ve 23 yıl burada görev yaptı. Bilgisayar Sistemleri Yöneticiliği görevini yürüttü. 24, 25 ve 26 dönem Kocaeli Milletvekili. TBMM Kit komisyonu üyesi ve Parti Komisyon Grup Başkanı, AGİTPA Komisyonu üyesi İyi düzeyde İngilizce bilen Akar evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son genel seçimlerde 27. Dönem CHP Kocaeli milletvekilliğine seçilen Akar, 18 Haziran'da CHP Meclis Grubu'nda yapılan seçimde CHP Meclis Başkanvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Akar, evli ve 2 çocuk babasıdır.