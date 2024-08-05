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HATİCE AKBAŞ KİMDİR? Milli boksör Hatice Akbaş kaç yaşında ve nereli?

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Milli boksör Hatice Akbaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 54 kilo boksörümüz Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Koreli Aeji İm'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Hatice Akbaş kimdir? Milli boksör Hatice Akbaş kaç yaşında ve nereli?

Hatice Akbaş kimdir? Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Milli boksör Hatice Akbaş'ın biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş kaç yaşında ve nereli? soruları gündeme geliyor. Hatice Akbaş final maçı ne zaman? Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş, 2002 yılında doğdu. Türk boksör. 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Günümüzde Fenerbahçe SK oyuncusudur.

Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.

2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan'da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR? Milli boksör Hatice Akbaş kaç yaşında ve nereli?

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lacramioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Almanya adına yarışan Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı; yarı finalde ise Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi 5-0'lık skorlarla yenerek finale çıkmıştı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final müsabakasında Karadağlı Bojana Gojkovic'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi'yi; çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi; yarı finalde ise Mısırlı Yomna Ayyad'ı 3-0'luk skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar horoz sıklette ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Macar Hanna Lakotár'ı 5-0, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rumen Lacramioara Perijoc'e 3-2 kaybederek bronz madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.

2024 Yaz Olimpiyatları ilk maçı olan son 32 tur müsabakasında Büyük Britanyalı boksör Charley Davison'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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