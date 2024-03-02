HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki!

Hatay spor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Hatay spor – Fenerbahçe spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Hatayspor-Fenerbahçe maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacaktır. Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki!

HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI İZLE

Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda, Kablo TV'de ise 232 numaralı kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır.

HATAYSPOR – FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Fenerbahçe maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacaktır. Maç, Mersin şehrindeki Mersin Stadyumu'nda gerçekleşecek.

HATAYSPOR – FENERBAHÇE 11'LER

Hatayspor; Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Ferdi, Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.

HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

9' Osayi, Rivas'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

8' Dzeko, Mehdi Boudjemaa ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' Hatayspor etkili oynamaya başladı.

4' Halil savunma arkasına sarkan Rui Pedro'ya ara pasını yolladı ancak Becao araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

3' Net fırsat kaçtı. Tadic sol kanattan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Szymasnki, Erce'yi geçemedi.

1' Maç başladı...