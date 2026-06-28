Hatay ekibinden halk oyunları şampiyonasında büyük başarı

Manisa'da düzenlenen Geleneksel Düzenlemesiz Karma Gençler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinden 15 ekip sahne aldı. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışmada Gaziantep ekibi 89.14 puanla birinci, Tekirdağ ekibi 88.43 puanla ikinci olurken, Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü 87.14 puanla üçüncü sırada yer aldı.

HATAY EKİBİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Manisa'da gerçekleştirilen şampiyonada sahne alan Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü, başarılı performansıyla dikkat çekti. Geleneksel Düzenlemesiz Karma Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 15 ekip dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışma sonunda Hatay ekibi 87.14 puan alarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Gaziantep ekibi 89.14 puanla birinci olurken, Tekirdağ ekibi 88.43 puanla ikinci sırada yer aldı. Hatay temsilcisinin elde ettiği derece, kentin halk oyunları alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

PERFORMANSLARIYLA BEĞENİ TOPLADILAR

Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü, sahnede sergilediği performansla jüri üyeleri ve izleyicilerden tam not aldı. Ekip, geleneksel halk oyunlarını başarıyla sahneleyerek Hatay'ı Türkiye çapında temsil etti. Şampiyonada elde edilen üçüncülük, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Hatay'da sevinçle karşılandı. Sporcuların başarısı, kentte moral kaynağı oldu.

HATAY'IN KÜLTÜREL MİRASI TÜRKİYE GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdüren Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü'nün başarısı, Hatay'ın zengin halk oyunları geleneğini bir kez daha gündeme taşıdı. Kulübün elde ettiği derece, halk oyunlarının yalnızca bir sahne performansı değil, aynı zamanda kentin kültürel kimliğini yaşatan önemli bir değer olduğunu gösterdi. Hatay ekibinin Türkiye üçüncülüğü, hem kulüp sporcuları hem de kent adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun