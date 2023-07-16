Hatay Belen'de orman yangını nasıl çıktı ve Hatay orman yangını söndürüldü mü araştırılıyor. Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisinde orman yangını çıktı. Hatay Belen'de orman yangını nasıl çıktı? Hatay orman yangını söndürüldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hatay Belen'de orman yangını nasıl çıktı? Hatay orman yangını söndürüldü mü?

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HATAY BELEN'DE ORMAN YANGINI NASIL ÇIKTI?

Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisinde orman yangını çıktı. Tehlike altında bulunan bir köy tahliye edilirken, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül alevlerin 3 eve sıçradığını, ölü ve yaralı olmadığını söyledi. Bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

HATAY ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, alevlerin 3 eve sıçradığını, ölü ve yaralı olmadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildiğini söyledi.