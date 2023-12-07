Hamsi Kayganası tarifi! MasterChef Hamsi Kayganası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi Kayganası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi Kayganası hazırladı. Peki, Hamsi Kayganası nedir? Hamsi Kayganası nasıl yapılır? Hamsi Kayganası nedir?

Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi Kayganası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi Kayganası nasıl yapılır? Hamsi Kayganası nedir? Hamsi Kayganası nasıl yapılır, Hamsi Kayganası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi Kayganası yapıldı, evde klasik Hamsi Kayganası yapıldı! İşte en güzel Hamsi Kayganası!

HAMSİ KAYGANASI TARİFİ!

Yarım demet taze nane 2 çorba kaşığı mısır unu 3 çorba kaşığı sıvıyağ Tuz

200 gr hamsi

3 yumurta

3 taze soğan

Yarım demet maydanoz

Tarifi : Önce hamsilerin kılçıklarını ayıklayıp bol suyla yıkayın ve süzün. Yumurtaları çukur bir kaba kırın. Taze soğan, maydanoz ve naneyi temizleyip kıyın. Yumurtaların bulunduğu kaba yeşillikler, mısır unu, tuz ve hamsileri yumurtaya ekleyip iyice karıştırın. Sıvıyağı tavaya alıp kızdırın. Karışımı tavaya döküp üzerine kaşıkla düzeltin. Kaygananın bir yüzü piştiğinde dikkatlice çevirip diğer tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.