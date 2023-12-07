Hamsi Kağıt Kebap tarifi! MasterChef Hamsi Kağıt Kebap nasıl yapılır?

Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi Kağıt Kebap ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi Kağıt Kebap nasıl yapılır? Hamsi Kağıt Kebap nedir? Hamsi Kağıt Kebap nasıl yapılır, Hamsi Kağıt Kebap yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi Kağıt Kebap yapıldı, evde klasik Hamsi Kağıt Kebap yapıldı! İşte en güzel Hamsi Kağıt Kebap!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi Kağıt Kebap hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi Kağıt Kebap hazırladı. Peki, Hamsi Kağıt Kebap nedir? Hamsi Kağıt Kebap nasıl yapılır? Hamsi Kağıt Kebap nedir?

HAMSİ KAĞIT KEBAP TARİFİ!

½ demet maydanoz

1 çorba kaşığı zeytinyağı

karabiber

tuz

1 kg hamsi

10 adet defne yaprağı

4 adet domates

2 adet limon

Önce yağlı kağıdın üzerine dilim dilim doğranan domatesler, defne yaprağı ve kıyılan maydonozlar üst üste konur. Biraz tuz serpilir ve en üstüne tekrar domates ve defne yapraklarıyla tuz eklenir.En üstüne ve limon ve zeytinyağı konur ve yağlı kağıt paket gibi kapatılıp fırına verilir.