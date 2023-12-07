Hamsi Buğlama tarifi! MasterChef Hamsi Buğlama nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi Buğlama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi Buğlama hazırladı. Peki, Hamsi Buğlama nedir? Hamsi Buğlama nasıl yapılır? Hamsi Buğlama nedir?
Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi Buğlama ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi Buğlama nasıl yapılır? Hamsi Buğlama nedir? Hamsi Buğlama nasıl yapılır, Hamsi Buğlama yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi Buğlama yapıldı, evde klasik Hamsi Buğlama yapıldı! İşte en güzel Hamsi Buğlama!
HAMSİ BUĞLAMA TARİFİ!
Hamsi Buğulama Malzemeleri Nelerdir
1 kg hamsi
2 ortaboy soğan
1 adet limon
2 çorba kaşığı tereyağ, bir miktar sıvı yağ
1/2 su bardağı kaynamış su
Maydanoz
Karabiber ve tuz
Hamsi Buğulama Nasıl Yapılır
Hamsiler yıkanıp suyu geçinceye kadar bekletildikten sonra kılcıkları tek tek alınır. Soğanlar ve maydanozlar iyice kıyılır. Tavamıza bir miktar sıvı yağ döküp, üzerine kıydığımız soğanların yarısını ince bir tabaka olacak şekilde tavamıza yayılır, onun özerine kıydığımız maydanozların yarısını ilave edip, hamsilerimizin dış yüzü soğanla temas edecek şekilde tavamıza sık olarak dizilir. Üzerine 1 çay kaşığı karabiber ve tuzumuzu döküp, hazırlamış olduğumuz kıyılmış soğanların ve maydanozların diğer yarısını hamsinin üzerine yayıp, halka şeklinde kesmiş olduğumuz limonlarda üzerine dizilir. Tereyağını koyduktan sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su döküp tavamızın kapağını kapatılır. 15 - 20 dakika pişirilir.
KAYNAK : Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi.