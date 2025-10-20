Yoğurt devi Chobani'nin kurucusu ve CEO'su olan Hamdi Ulukaya, dünya genelinde iş dünyasının dikkatle izlediği isimlerden biri haline geldi. Son olarak Chobani'nin aldığı dev yatırım sonrası servetinde yaşanan artış, onu hem dünya hem de Türkiye sıralamalarında üst basamaklara taşıdı. Peki, Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya'nın mal varlığı nedir? Hamdi Ulukaya ne kadar zengin, Türkiye'nin kaçıncı zengini? Hamdi Ulukaya nasıl zengin oldu? Hamdi Ulukaya'nın yükseliş hikayesi haberimizde!

HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Hamdi Ulukaya'nın serveti yaklaşık 13,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu artışın arkasındaki en büyük etken, sahibi olduğu Chobani şirketinin kısa süre önce duyurduğu 650 milyon dolarlık yatırım oldu. Bu yatırım sonrası Ulukaya'nın net servetinde yaklaşık 11 milyar dolarlık bir sıçrama yaşandı.

Bu yükseliş, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"nde de kendini gösterdi. Daha önce 2,1 milyar dolarlık servetiyle 1868. sırada yer alan Ulukaya, bu büyük yatırım sonrası 202. sıraya kadar yükseldi.

HAMDİ ULUKAYA'NIN MAL VARLIĞI NEDİR?

Hamdi Ulukaya'nın mal varlığı, ağırlıklı olarak gıda sektöründeki yatırımları ve sahibi olduğu Chobani şirketine dayanıyor. Tahminlere göre Chobani'nin yüzde 68'i Ulukaya'ya ait. Bu da onun servetinin çok büyük bir kısmının şirket üzerinden değerlendiğini ortaya koyuyor.

Bunun yanında ABD ve Türkiye'de sahip olduğu gayrimenkuller, kişisel yatırımlar ve sosyal girişim projeleri de Ulukaya'nın mal varlığı portföyünde yer alıyor. Son dönemde İstanbul Boğazı'nda satın aldığı yüksek değerli bir köşk de bu servetin sembollerinden biri haline geldi.

HAMDİ ULUKAYA NE KADAR ZENGİN?

Dünyanın en zenginleri listesine göre Hamdi Ulukaya, şu anda 202. sırada yer alıyor. Türkiye bazında bakıldığında ise açık ara birinci sırada bulunuyor. Yaklaşık 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı konumunda.

Bu düzeydeki bir servet, Ulukaya'yı sadece ülkesinin değil, dünyanın da en güçlü girişimcilerinden biri yapıyor. Sahip olduğu zenginlik, finansal anlamda olduğu kadar, sosyal ve stratejik anlamda da büyük bir etki alanı oluşturmasını sağlıyor.

HAMDİ ULUKAYA NEYİN SAHİBİ?

Hamdi Ulukaya, ABD merkezli Chobani şirketinin kurucusu ve CEO'sudur. Şirketin yüzde 68'ine yakın hissesine sahiptir. Chobani, Amerika'daki yoğurt pazarına yön veren en büyük üreticilerden biri olarak bilinir.

Ayrıca, sosyal girişimlere verdiği destekle de tanınan Ulukaya, mülteci istihdamı, sürdürülebilir üretim ve etik iş modelleri konularında da aktif rol alıyor. Chobani sadece bir gıda markası değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak konumlanıyor.

HAMDİ ULUKAYA NASIL ZENGİN OLDU?

Hamdi Ulukaya'nın zenginlik yolculuğu, Türkiye'nin Erzincan ilinde küçük bir köyde başladı. ABD'ye göç ettikten sonra gıda sektöründe kendi işini kurmak üzere ilk adımlarını attı. 2005 yılında iflas etmiş bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani'yi kurdu.

Yoğurt pazarına "Yunan yoğurdu" formatıyla yeni bir soluk getiren Chobani, kısa sürede Amerika'da en çok satan markalardan biri haline geldi. Ulukaya'nın büyüme stratejileri, ürün kalitesi ve çalışan odaklı yönetim anlayışı şirketin kısa sürede devleşmesini sağladı.

2013 yılında Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçilen Ulukaya, sadece ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda iş dünyasına getirdiği etik değerlerle de takdir topladı.

HAMDİ ULUKAYA TÜRKİYE'NİN KAÇINCI ZENGİNİ?

2025 yılı itibarıyla Hamdi Ulukaya, Türkiye'nin en zengin kişisi konumunda yer alıyor. Daha önce bu unvanı uzun süre elinde tutan Murat Ülker'i geride bırakarak zirveye oturdu.

Ulukaya'nın yaklaşık 13,5 milyar dolarlık serveti, Murat Ülker'in 5,4 milyar dolarlık servetini geride bırakmış durumda. Bu da Türk iş dünyası tarihinde önemli bir değişimin habercisi olarak kabul ediliyor.