Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi öldü mü, ne zaman öldü? Halit Akçatepe'nin ölüm tarihi, hayatı ve biyografisi!

Hababam Sınıfının Güdük Necmisi, Süt Kardeşler'in Ramazan'ı Halit Akçatepe son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Usta oyuncunun filmleri televizyonda yayınlanırken Halit Akçatepe gündeme gelmekte. Peki, Güdük Necmi öldü mü? Halit Akçatepe öldü mü? Halit Akçatepe ne zaman hayatını kaybetti? Halit Akçatepe'nin hayatı ve biyografisi... Halit Akçatepe ne zaman öldü?

Halit Akçatepe öldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk Sinema tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Halit Akçatepe son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimleri arasında yer almakta. Yayınlanan filmleriyle birlikte gündemde yer alan usta oyuncu ile ilgili bilgiler merak edilmekte. Kemal Sunal ile birlikte oynadıkları filmlerle bir döneme damga vuran Halit Akçatepe'nin hayatta olup, olmadığını merak eden vatandaşlar internette en çok "Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi ne zaman hayatını kaybetti?" sorularını aramakta. Usta oyuncuHalit Akçatepe'nin hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

HABABAM SINIFI'NIN GÜDÜK NECMİ'Sİ HALİT AKÇETEPE ÖLDÜ MÜ?

Fizyoterapi gören Halit Akçatepe kalp krizi nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında öldü. Akçatepe'nin doktoru fizyoterapi gören oyuncunun Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

HALİT AKÇETEPE'NİN BİYOGRAFİSİ

Halit Akçatepe tam adıyla Mustafa Halit Akçatepe 1 Ocak 1938, İstanbul,Üsküdar'da dünyaya geldi.31 Mart 2017, İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk sinema, dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı.

Halit Akçatepe, babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesil torunudur.

Yaşamı

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardır. Babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte çalışmıştır (öğretmen Paşa Nuri).

Özel hayatı

Halit Akçatepe'nin annesi ve babası da oyuncudur. Annesi Leman Akçatepe babası ise Hababam Sınıfı filmlerinde "Paşa Nuri" rolüyle tanınan Sıtkı Akçatepe'dir. İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yapmış bu evliliğinden Itır (1964) ve Ebru (1968) isminde iki kızı olmuştur. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur.[1] Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşanmıştır.[2]

Ölümü

Halit Akçatepe, babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe'nin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirleri, İstanbul

Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında öldü. Akçatepe'nin doktoru fizyoterapi gören oyuncunun Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.[3][4] 2 Nisan 2017'de, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

TİYATRO

Tıpkı Sen Tıpkı Ben: Haluk Işık - Hadi Çaman Tiyatrosu - 2002

Töre: Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Havana Duruşması: H.M. Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu - 1971

Asiye Nasıl Kurtulur?: Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1970

Nekrasof: Jean Paul Sartre - Dostlar Tiyatrosu - 1970

Rosenbergler Ölmemeli: Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu - 1969

Durdurun Dünyayı İnecek Var: Anthony Newley\\Leslie Bricusse - Dostlar Tiyatrosu - 1969

FİLMLER

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Talih Kuşu (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Bizim Aile (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Hababam Sınıfı (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Bebek Yüzlü (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Adanalı Kardeşler (1972 Ufaklık / Konuk Oyuncu)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Mahallenin Namusu (1953)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

Dertli Pınar (1943)

Oyuncu Seçimi

Hababam Sınıfı - 1974 (Cast Sorumlusu)

Yardımcı Yönetmen

Hasret - 1974

Senaryo Yazarı