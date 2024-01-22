Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı ve hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 soruları gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay içinde Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı sınavlarına katılan adaylar, şimdi sınav sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma başladılar. Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı!

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı sınavlarının sonuçları, 23 Ocak tarihinde adaylarla paylaşılacak.

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