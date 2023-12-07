Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech durumu merak ediliyor. Peki, Hakim Ziyech sakat mı? Adana Demirspor maçında yok mu?

Hakim Ziyech sakat mı? Adana Demirspor maçında yok mu?

Galatasaray ile Adana Demirspor, karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi sporseverler Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden kadroda yok? sorularına yanıt arıyor. Peki, Hakim Ziyech sakat mı? Adana Demirspor maçında yok mu?

HAKİM ZİYECH SAKAT MI, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK MU?

Kaya Temel'in haberine göre sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, tedavi olarak özel program dahilinde çalıştı. Ziyech, Adana Demirspor'a karşı riske edilmeyecek.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Doğum: 19 Mart 1993 (30 yaşında), Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

SC Heerenveen

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC Twente

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC Ajax

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Şaunda Galatasaray'da forma giymektedir.