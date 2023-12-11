Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Hakemler neden maça çıkmama kararı aldı?

Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Halil Umut Meler'in Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı. Peki, Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Detaylar!

HAKEMLER MAÇA ÇIKMAYACAK MI?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atması hakemleri ayaklandırdı. Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

HAKEM HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Her iki takımdan da bir futbolcunun kırmızı kart gördüğü maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca, yere düşen Meler'e tekmelerle vurmaya devam etti.

SÜPER LİG'DE HAKEMLER MAÇLARA ÇIKMAYACAK

Meler'in sol gözü şişerken, yaşanan olayların ardından hakemler harekete geçti. A Haber'de yer alan habere göre Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.