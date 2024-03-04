Hakan Bilecen kimdir? CHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hakan Bilecen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kilis Belediye Başkan adayı ise Hakan Bilecen oldu. Hakan Bilecen kimdir? Hakan Bilecen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Kilis Belediye Başkan adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Hakan Bilecen, bir avukattır. Aynı zamanda Kilis OffRoad Kulübü'ne olan ilgisiyle de bilinir. Yerel seçimlerde CHP'nin Kilis Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.