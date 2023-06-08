Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı'na getirmek istediği Hafize Gaye Erkan hakkında birçok detay merak ediliyor ve Hafize Gaye Erkan Malatyalı mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Hafize Gaye Erkan Malatyalı mı? Hafize Gaye Erkan nereli? Hafize Gaye Erkan Türkiye'de mi yaşıyor?

Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek, yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu. Vatandaşın kanayan yarası ekonomideki aksaklıkların düzeltilmesi için kolları sıvayan Şimşek'in kendi kadrolarını kurmak için düğmeye bastığı ve Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği öne sürüldü. Peki, Hafize Gaye Erkan Malatyalı mı? Hafize Gaye Erkan nereli? Hafize Gaye Erkan Türkiye'de mi yaşıyor?

HAFİZE GAYE ERKAN MALATYALI MI?

Hafize Gaye Erkan (d. 1982, İstanbul), Türk ekonomist, bankacı ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

Eğitimi

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Mühendis olan babası ile matematik ve fizik öğretmeni olan annesi, onu sayısal zihniyetini geliştirecek okullara yönlendirdi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversiteye giriş sınavında 26. olarak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı ve 2001 yılında bölümünü birincilikle tamamladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu.

Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Finans kariyeri

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı.

Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi.

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Özel hayatı

Ana dili Türkçe dışında iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Erkan, halen Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinde yaşamaktadır. Finans uzmanı Batur Biçer ile evli olan Gaye Erkan'ın Aslan Selim adında bir oğlu vardır.

MERKEZ BANKASININ YENİ BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN MI OLDU?

Şimşek, Ankara'da Hafize Gaye Erkan ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirirken ve süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi beklenen genç ve başarılı ekonomistin kısa sürede Merkez Bankası başkanlığına atanması bekleniyordu.