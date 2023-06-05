Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli, görevi ne?

Ekonomini yönetimin başına getirilen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yola devam etmeyeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu. Şimşek'in bugün Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli, görevi ne?

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Müthiş Türk kızı olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığı bulunuyor.

Hafize Gaye ErkanFirst Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevler yaptı.

Goldman Sachs'ta 10 yıl geçiren Hafize Gaye Erkan,Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.

Evliolan Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer'de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu'dur. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun olmuştur.