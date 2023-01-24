Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac durum sorgulama! 2023 Hac kurası ne zaman?

Diyanet hac kura çekimi ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hac kura çekim tarihi merak konusu oldu. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası ne zaman? İşte, Hac durum sorgulama!

Hac durum sorgulama ekranı! Hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ön kayıt başvurularının uzatıldığını açıkladı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 yılı hac takvimine odaklandı. Hac kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu oldu. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Hac kurası ne zaman? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac başvurularında yoğun talep yaşandığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık" dedi. Kuraya ilişkin de konuşan Erbaş "Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz." dedi.