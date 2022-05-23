Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 23 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE İÇİN GURUR GÜNÜNDE NATO'YA SERT MESAJ

Gölcük'te denizaltıların havuza çekme ve kaynak törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada NATO'ya bir kez daha sert mesajlar verdi.

GENÇLERİN, SIĞINMACILAR İÇİN YAPTIĞI ŞARKI ÜMİT ÖZDAĞ'I MEST ETTİ

Son dönemlerde gündemin en önemli konu başlıklarından biri olan sığınmacılarla ilgili şarkı yapan gençler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan videoya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tepkisiz kalamadı. Gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" ifadelerini kullandı.

Yabancı sığınmacılarla ilgili yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak mülteci sorunuyla ilgili şarkı yapan gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ paylaşımının üzerine ise, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" notunu düştü.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE GİDEN ERKAN PETEKKAYA, TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZI YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

75. Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Erkan Petekkaya, kapkaça uğradı. Telefonu çalınan oyuncu, hırsızın peşinden koşarak yakalayıp Fransız polisine teslim etti. Yaşadıklarından bahseden oyuncu, "Hırsıza telefonumu vermesi için 100 euro verdim ama geri vermedi. Ben de karnına yumruk atıp polise götürdüm" dedi.

Her Şeye Rağmen'in Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerine katılan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bir kapkaççının saldırısına uğradı.

SÜPER LİG'İN EN İYİ 11'İ SEÇİLDİ!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Süper Lig'in en iyi 11'ini seçti. Şampiyon Trabzonspor'un damga vurduğu kadroya Galatasaray ve Beşiktaş'tan hiç futbolcu alınmazken, Fenerbahçe'den de yalnızca Kim Min-Jae yer aldı.

Avrupa liglerinde sezonun 11'leri belli oldu. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından Süper Lig'in en iyi 11'i seçilirken, Trabzonspor kadroya adeta mühür vurdu. Galatasaray ve Beşiktaş kadroya futbolcu sokamazken, Fenerbahçe'den ise yalnızca bir futbolcunun adı yer aldı.

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