Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 22 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 22 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Faturalarını ödemeyince bugün elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, gaz lambasıyla aydınlattığı evinden canlı yayın yaptı. 1 hafta boyunca eşiyle karanlıkta kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 3 talepte bulundu. Kılıçdaroğlu, "Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek, enerjide KDV'yi sıfırla ve toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" dedi.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını aktardı. Asgari ücret düzenlemesi için de aralık ayını işaret eden Bakan Bilgin, "Rakamı Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğiz" dedi.
Sahne performansı ve stili ile adından sık sık söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuş ve bu olay magazin gündemine damga vurmuştu. Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin arkadaşı Tolga Sezgin olduğu ortaya çıkmıştı.
İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmasıyla çok konuşulmuştu. Gülşen'in daha önce yakın arkadaşı olduğunu belirttiği kişiyle yeni samimi fotoğrafı ortaya çıktı.
Haftalardır sonucu merakla beklenen yayın ihalesinde düğüm çözüldü. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, beIN Sports'la prensip anlaşmasına vardı.
Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi konusunda TFF son kararını verdi. Süper Lig'in şu anda da yayıncısı olan beIN Sports'la prensip anlaşmasına varıldı. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar ise 150 milyon dolar.
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