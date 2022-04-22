Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 22 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

22 NİSAN 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KILIÇDAROĞLU GAZ LAMBASI IŞIĞINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDI! 3 ISTEĞI VAR

Faturalarını ödemeyince bugün elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, gaz lambasıyla aydınlattığı evinden canlı yayın yaptı. 1 hafta boyunca eşiyle karanlıkta kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 3 talepte bulundu. Kılıçdaroğlu, "Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek, enerjide KDV'yi sıfırla ve toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" dedi.

BAKAN BILGIN: TEMMUZ AYINDA IŞÇILERI, MEMURLARI VE EMEKLILERI KORUYACAK DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını aktardı. Asgari ücret düzenlemesi için de aralık ayını işaret eden Bakan Bilgin, "Rakamı Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğiz" dedi.

GÜLŞEN'IN KONSERINDE KUCAĞINA OTURDUĞU KIŞIYLE YENI SAMIMI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sahne performansı ve stili ile adından sık sık söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz haftalarda verdiği konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuş ve bu olay magazin gündemine damga vurmuştu. Gülşen'in kucağına oturduğu kişinin arkadaşı Tolga Sezgin olduğu ortaya çıkmıştı.

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmasıyla çok konuşulmuştu. Gülşen'in daha önce yakın arkadaşı olduğunu belirttiği kişiyle yeni samimi fotoğrafı ortaya çıktı.

YAYIN IHALESINDE DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ! İŞTE SÜPER LIG MAÇLARININ YAYINLANACAĞI KANAL

Haftalardır sonucu merakla beklenen yayın ihalesinde düğüm çözüldü. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, beIN Sports'la prensip anlaşmasına vardı.

Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi konusunda TFF son kararını verdi. Süper Lig'in şu anda da yayıncısı olan beIN Sports'la prensip anlaşmasına varıldı. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar ise 150 milyon dolar.

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