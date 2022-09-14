Sosyal medyada bir kullanıcının yerde yatan bir askerin görüntüsünü paylaşarak Çin sınırına yakın olduğu için Hintli askere HAARP teknolojisiyle sinyaller gönderdiğini ve Covid-19 aşısı yüzünden kalp krizi geçirdiğini iddia etmesi kısa sürede gündem oldu. Peki, HAARP Covid aşısı iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde...

HAARP COVİD AŞISI İDDİALARI DOĞRU MU?

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı Covid-19 aşısı ve HAARP frekansları nedeniyle kalp krizi geçirdikleri iddia edilen Hint askerlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Teyit.org'un haberine göre, ordu yetkilileri bayılmaların askeri bir eğitim sırasında zorlayıcı hava koşullarından kaynaklandığını açıklaması, Hint askerlerin Covid-19 aşısı nedeniyle kalp krizi geçirdiklerine dair bir kanıt olmaması ve HAARP frekansları insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek kadar güçlü olmadığı için videoda yer alan iddia gerçeği yansıtmamaktadır.