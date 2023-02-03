Önemli isimlerin başrollerde olduğu Güzel Günler dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güzel Günler 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 13.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Güzel Günler dizisinin 13.bölüm.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Güzel Günler dizisinin 13.bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Güzel Günlerdizisinin yeni bölümde neler olacak? 13 Fragmanı nasıl izlenir! Güzel Günler dizisinin ne zaman ,saat kaçta? Güzel Günlerdizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Altan'ın babası söz için bir liste hazırlamış ve akşama kadar tamamlanmasını istemiştir. Bütün aile bu listeyi tamamlamak için kolları sıvar. Bu sırada Altan ve Atakan arasında ipler kopma noktasına gelip törende ortalık hiç beklenmedik bir şekilde karışacaktır.

GÜZEL GÜNLR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisiGüzel Günler dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Ecem Erkek, Mert Denizmen, Burak Dadak, Oya İloğulları, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Orkuncan İzan, Duygu Köse.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NE NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Güzel Günler dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00 da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Show TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Güzel günler 12 bölümünün ardından 13. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazılanıyor.Dizinin izleyicileri bir süredir yeni bölüm fragmanını yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyordu. Beklenen fragman geldi! İşte sosyal medyada üzerinde çok konuşulan Güzel Günler 13. bölüm fragmanı!