Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?

A Millî Takım, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplandı ve ilk antrenmanını aynı gün gerçekleştirdi. Gürcistan – Türkiye maçı öncesinde hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de millî futbolcular hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Peki Gürcistan – Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan – Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Gürcistan Türkiye maçı saat 20.00'de (TSİ 19.00) başlayacak.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PROGRAMI