Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?
A Millî Takım programı, Gürcistan ve İspanya maçları öncesinde futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle "Gürcistan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde gündeme geliyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı ilk karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.
A Millî Takım, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplandı ve ilk antrenmanını aynı gün gerçekleştirdi. Gürcistan – Türkiye maçı öncesinde hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de millî futbolcular hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Peki Gürcistan – Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Gürcistan – Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.
GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?
Gürcistan Türkiye maçı saat 20.00'de (TSİ 19.00) başlayacak.
GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.