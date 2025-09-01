Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Millî Takım programı, Gürcistan ve İspanya maçları öncesinde futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle "Gürcistan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde gündeme geliyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı ilk karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

A Millî Takım, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplandı ve ilk antrenmanını aynı gün gerçekleştirdi. Gürcistan – Türkiye maçı öncesinde hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de millî futbolcular hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Peki Gürcistan – Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan – Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Gürcistan Türkiye maçı saat 20.00'de (TSİ 19.00) başlayacak.

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PROGRAMI

Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Gürcistan Türkiye milli maç saat kaçta?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.