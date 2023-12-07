Gürcistan'ın başkenti neresi? Gürcistan para birimi nedir?

Gürcistan, tarihi derinlikleri, muazzam doğası ve sıcak misafirperverliğiyle öne çıkan Güney Kafkasya ülkelerinden biridir. İşte, Gürcistan'ın başkenti, para birimi ve büyüleyici şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Gürcistan, zengin tarihî mirası, lezzetli mutfağı ve çeşitli coğrafyasıyla dikkat çekmektedir. Tiflis'in bohem atmosferinden Batum'un enerjik sahil şehrine kadar Gürcistan'ın şehirleri, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmaktadır.

GÜRCİSTAN BAŞKENTİ NERESİ?

Gürcistan'ın başkenti, tarihî zenginlikleri ve canlı atmosferiyle ünlü Tiflis'tir. Tiflis, Kura Nehri kıyısında yer alan renkli evleri, antik kiliseleri ve modern sanat galerileriyle dikkat çeken bir şehirdir.

GÜRCİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Gürcistan'ın resmi para birimi Gürcistan Larisi (GEL)'dir. Gürcistan Larisi, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistler için alışveriş ve seyahatlerde kullanılan bir para birimidir.

GÜRCİSTAN ŞEHİRLERİ NELER?

Batum: Karadeniz kıyısındaki bu turistik şehir, göz alıcı modern mimarisi, plajları ve gece hayatıyla bilinir. Batum, Gürcistan'ın en popüler turistik destinasyonlarından biridir.

Kutaisi: Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutaisi, tarihî kalıntıları, katedralleri ve yeşil vadileriyle ünlüdür. UNESCO tarafından korunan Bagrati Katedrali bu şehirde bulunmaktadır.

Mtskheta: Gürcistan'ın eski başkenti olan Mtskheta, tarihî ve dini öneme sahip kiliseleriyle bilinir. Svetitskhoveli Katedrali ve Jvari Manastırı, şehirdeki önemli ziyaret noktalarındandır.