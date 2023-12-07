Güney Kore başkenti neresi? Güney Kore para birimi nedir?

Güney Kore, kendine özgü kültürü, modern atmosferi ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan bir Asya ülkesidir. İşte, Güney Kore'nin başkenti, para birimi ve gözde şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Güney Kore'nin şehirleri, geleneksel ve modern unsurların bir araya geldiği benzersiz deneyimler sunmaktadır. Seul'un 24 saat yaşayan enerjisi, Busan'ın sahil kasabası havası ve diğer şehirlerin kendi özgün özellikleri, Güney Kore'yi keşfetmek isteyenleri bekliyor.

GÜNEY KORE BAŞKENTİ NERESİ?

Güney Kore'nin başkenti Seul'dur. Bu enerjik ve modern metropol, gelişmiş teknolojisi, yüksek binaları ve zengin kültürü ile ülkenin kalbi konumundadır. Seul, geleneksel ve çağdaş unsurların bir araya geldiği dinamik bir şehirdir.

GÜNEY KORE PARA BİRİMİ NEDİR?

Güney Kore'nin resmi para birimi Güney Kore Won'u (KRW)'dur. Yerel alışverişlerden kültür turizmine kadar her alanda kullanılan won, ülkede yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır.

GÜNEY KORE ŞEHİRLERİ NELER?

Busan: Güney Kore'nin ikinci büyük şehri olan Busan, güzel plajları, modern mimarisi ve geleneksel tapınaklarıyla ünlüdür. Aynı zamanda Güney Kore'nin en önemli limanına ev sahipliği yapmaktadır.

Incheon: Modern bir liman şehri olan Incheon, dünyanın en büyük havalimanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca tarihî öneme sahip Incheon Havalimanı adeta bir kültür ve alışveriş merkezidir.

Gwangju: Sanat ve kültürle dolu bir şehir olan Gwangju, müzeleri, festivalleri ve sanat galerileri ile dikkat çeker. Aynı zamanda Güney Kore'nin demokrasi mücadelesinin önemli bir merkezi olarak bilinir.