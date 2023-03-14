Süper Lig'de lider Galatasaray, şampiyonluk oranlarında da artık açık ara favori konumunda. 25. haftanın geride kalmasının ardından sarı-kırmızılıların sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesine verilen oran dikkat çekti. Peki, Güncel şampiyonluk oranları ne? Şampiyonluk favorisi hangi takım, Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenirken Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde açık ara favori konumunda. Güncel şampiyonluk oranları ne? Şampiyonluk favorisi hangi takım, Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellenirken Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde açık ara favori konumunda. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda mutlu sona ulaşma ihtimaline 1.17 oran verilirken, 2 .sıradaki Fenerbahçe için ise bu 2.05 olarak duyuruldu.

Kasımpaşa'yı yeni transfer Zaniolo'nun attığı gol ile 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyon olmasına verilen oran, 1.17 olarak güncellendi. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe'nin ise oranı 2.05 olarak açıklandı.

Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'a 25.00 oran, Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimaline ise 100.000 oran verildi.