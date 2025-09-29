Gümüş fiyatları! Gümüş Son 14 yılın en yüksek seviyesinde, gümüş ne kadar? 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları, rekor seviyelere yaklaşarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, gümüş piyasasında da tarihi bir hareketlilik yaşanıyor. Son dönemde artan talep, arz kısıtlamaları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girdi. Bu durum, özellikle küçük ve büyük yatırımcılar arasında "Gümüş fiyatları ne durumda?", "1 gram gümüş ne kadar?" gibi soruların yoğun şekilde gündeme gelmesine yol açtı. Gümüş ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GR GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş, özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğun olduğu dönemlerde yatırımcıların ilgisini çeken değerli metallerden biri olarak öne çıkıyor. 2025 Eylül ayı itibarıyla 1 gram gümüşün fiyatı anlık olarak 62,38 TL seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,24, son bir haftada ise %6,42 oranında önemli bir artış kaydeden gümüş, piyasalarda hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Bu artışlar, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve yatırımcıların değerli metallere yönelmesinden kaynaklanıyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş fiyatları, kısa vadede dalgalı seyretse de uzun vadede yükseliş trendi izliyor. Özellikle son bir ayda gözlemlenen fiyat hareketleri dikkat çekici. 1 Eylül 2025 tarihinde 52,34 TL ile dip seviyeyi gören gram gümüş, 29 Eylül'de 63,09 TL'ye çıkarak bir ay içinde yaklaşık %20'lik bir değer artışı yaşadı.

Bu yükseliş, gümüşün yatırımcılar arasında tekrar popüler hale gelmesini sağladı. Ayrıca, sanayi ve teknoloji sektörlerindeki artan talepler de gümüş fiyatlarının desteklenmesinde önemli rol oynuyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırım portföylerinde çeşitlendirme sağlamak isteyenler için cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olması, özellikle küçük yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden oluyor. Ayrıca, gümüşün sanayide geniş kullanım alanına sahip olması, talebin sürekli olmasını sağlıyor ve fiyatların desteklenmesine yardımcı oluyor.

Ancak gümüş fiyatları, altına göre daha volatil (dalgalı) olabiliyor, bu da risk seviyesini artırıyor. Bu nedenle, yatırımcıların gümüş yatırımı yapmadan önce piyasa analizlerini dikkatlice incelemeleri, riskleri göz önünde bulundurmaları ve gerekirse uzman görüşü almaları öneriliyor.

Özetle, ekonomik belirsizlik dönemlerinde ve portföy çeşitlendirmede gümüş yatırım için değerlendirilebilir; ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.