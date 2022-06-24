(Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 HAZİRAN CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

A-) Türkiye ve Türkiye

B-) Türkiye ve Çin

C-) Türkiye ve ABD

D-) Çin ve Çin

Doğru Cevap : A şıkkı

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